Soirée Zen Rue Alain Vadepied Évron
Soirée Zen
Rue Alain Vadepied Jardin aquatique Évron Mayenne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date :
Début : 2025-12-11 20:00:00
fin : 2025-12-11 22:00:00
Date(s) :
2025-12-11
Venez vous détendre avant la période des Fêtes lors de la soirée zen au Jardin Aquatique le jeudi 11 décembre de 20h à 22h.
Au programme
• Watsu et shiatsu
• Sophrologie
• Modelage du corps
• Soins énergétiques
• Relaxation aquatique
• Balnéo
Tarifs 20€ avec massage, 15€ sans massage
Sur inscription, à partir de 16 ans (places limitées). .
Rue Alain Vadepied Jardin aquatique Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 91 23
