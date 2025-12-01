Soirée Zen Rue Alain Vadepied Évron

Soirée Zen

Rue Alain Vadepied Jardin aquatique Évron Mayenne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11 22:00:00

Date(s) :

2025-12-11

Venez vous détendre avant la période des Fêtes lors de la soirée zen au Jardin Aquatique le jeudi 11 décembre de 20h à 22h.

Au programme

• Watsu et shiatsu

• Sophrologie

• Modelage du corps

• Soins énergétiques

• Relaxation aquatique

• Balnéo

Tarifs 20€ avec massage, 15€ sans massage

Sur inscription, à partir de 16 ans (places limitées). .

Rue Alain Vadepied Jardin aquatique Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 91 23

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Zen Évron a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons