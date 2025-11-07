Soirée zen Freyming-Merlebach

Soirée zen

Lors de cette soirée zen, l’espace bien-être Aquagliss sera uniquement éclairé par des bougies, pour une ambiance apaisante et chaleureuse. Vous aurez accès aux spas, sauna et hamman pour une relaxation profonde. Rituels sauna et hammam tout au long de la soirée. Des boissons détox et des infusions seront offertes. Inscriptions obligatoires car les places sont limitées. Les billets pour cette soirée sont en vente à l’accueil du complexe Aquagliss durant les heures d’ouverture, à un tarif unique non soumis à des tarifs spéciaux. Les bassins de natation ne seront plus accessibles à partir de 19h. Massages de relaxation et bien-être sur réservation au 06 61 17 01 33. Voici les offres pour cette soirée zen:

Massage bien-être du dos 25€ (20 min)

Massage bien-être des jambes 25€ (20min)

Massage bien-être dos et jambes 40€ (30min)

Les usagers de l’Espace Bien-Être en journée classique devront quitter les bassins à 18 h. Envie de prolonger votre relaxation ? Participez à la soirée Zen et réservez dès à présent au 03 87 00 22 90.Adultes

English :

During this Zen evening, the Aquagliss wellness area will be lit only by candles, for a warm, soothing ambience. You’ll have access to the spas, sauna and hammam for deep relaxation. Sauna and hammam rituals throughout the evening. Detox drinks and herbal teas on offer. Registration required as places are limited. Tickets for this evening are on sale at the Aquagliss reception desk during opening hours, at a single price not subject to special rates. The swimming pools will be closed at 7pm. Relaxation and wellness massages by reservation on 06 61 17 01 33. Here are the offers for this Zen evening:

Back massage 25? (20 min)

Leg wellness massage 25? (20min)

Back and leg wellness massage 40? (30min)

Users of the Espace Bien-Être on a normal day will have to leave the pools at 6 p.m. Want to prolong your relaxation? Take part in the Zen evening and book now on 03 87 00 22 90.

German :

An diesem Zen-Abend wird der Wellnessbereich von Aquagliss nur von Kerzen beleuchtet, um eine beruhigende und warme Atmosphäre zu schaffen. Sie haben Zugang zu den Spas, der Sauna und dem Hamman, um sich tief zu entspannen. Sauna- und Hammam-Rituale den ganzen Abend lang. Detox-Getränke und Kräutertees werden angeboten. Anmeldungen sind erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. Die Eintrittskarten für diesen Abend sind während der Öffnungszeiten am Empfang des Aquagliss-Komplexes zu einem Einheitspreis erhältlich, der keinen Sondertarifen unterliegt. Die Schwimmbecken sind ab 19 Uhr nicht mehr zugänglich. Entspannungs- und Wellnessmassagen können unter der Nummer 06 61 17 01 33 gebucht werden. Hier finden Sie die Angebote für diesen Zen-Abend:

Wellness-Rückenmassage 25? (20 Min.)

Wellness-Massage der Beine 25? (20min)

Wellness-Massage Rücken und Beine 40? (30min)

Die Benutzer des Wellnessbereichs müssen die Becken um 18 Uhr verlassen. Möchten Sie Ihre Entspannung verlängern? Nehmen Sie am Zen-Abend teil und reservieren Sie schon jetzt unter der Nummer 03 87 00 22 90.

Italiano :

Durante questa serata zen, l’area benessere Aquagliss sarà illuminata solo da candele, per un’atmosfera calda e rilassante. Avrete accesso alle terme, alla sauna e all’hammam per un profondo relax. Rituali di sauna e hammam durante la serata. Verranno fornite bevande disintossicanti e tisane. È necessaria l’iscrizione perché i posti sono limitati. I biglietti per questa serata sono in vendita presso la reception dell’Aquagliss durante gli orari di apertura, ad un prezzo unico non soggetto a tariffe speciali. Le piscine saranno chiuse dalle 19.00. Massaggi relax e benessere su prenotazione al numero 06 61 17 01 33. Ecco le offerte per questa serata zen:

Massaggio alla schiena 25? (20 min)

Massaggio benessere gambe 25? (20min)

Massaggio benessere schiena e gambe 40? (30min)

Gli utenti dell’Espace Bien-Être in un giorno normale dovranno lasciare le piscine alle 18.00. Volete prolungare il vostro relax? Partecipate alla serata Zen e prenotate al numero 03 87 00 22 90.

Espanol :

Durante esta velada zen, la zona de bienestar Aquagliss estará iluminada únicamente con velas, para crear un ambiente cálido y relajante. Tendrá acceso a los spas, la sauna y el hammam para relajarse profundamente. Rituales de sauna y hammam durante toda la tarde. Se ofrecerán bebidas desintoxicantes e infusiones. Es necesario inscribirse, ya que las plazas son limitadas. Las entradas para esta velada están a la venta en la recepción de Aquagliss durante las horas de apertura, a un precio único no sujeto a tarifas especiales. Las piscinas permanecerán cerradas a partir de las 19 h. Masajes de relajación y bienestar con cita previa en el 06 61 17 01 33. Estas son las ofertas para esta velada Zen

Masaje de espalda 25? (20 min)

Masaje piernas bienestar 25? (20min)

Masaje bienestar espalda y piernas 40? (30min)

Los usuarios del Espace Bien-Être en un día normal tendrán que abandonar las piscinas a las 18h. ¿Desea prolongar su relajación? Venga a la velada Zen y reserve ahora llamando al 03 87 00 22 90.

