Soirée Zen Route de Beauraing Givet

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Débutons cette nouvelle année sous le signe de la zénitude et de la détente avec cette soirée spéciale.Ouvert aux adhérents comme aux non-adhérents du Centre aqualudique Rivéa. De 18h30 à 21h. Accès Sauna Hammam. Accès Piscine. Massage. Nos intervenants Massage énergétique. Massage relaxation. Nutritionniste. Réservation obligatoire. Inscription auprès des hôtesses d’accueil du centre Rivéa.
Route de Beauraing Centre aqualudique RIVEA Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 40 58 50
English :
Let’s start the New Year in a spirit of relaxation and zenitude with this special evening, open to members and non-members of Centre aqualudique Rivéa. From 6.30pm to 9pm. Sauna and Hammam access. Swimming pool access. Massage. Our speakers Energy massage. Relaxation massage. Nutritionist. Reservations required. Please register with the receptionists at Centre Rivéa.
