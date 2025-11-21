SOIRÉE ZEN Le Moulin des Landes Grandchamp-des-Fontaines

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SOIRÉE ZEN

Le Moulin des Landes Alphéa Les Bassins Piscine Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Venez profiter d’une ambiance apaisante et laissez-vous guider par nos experts du bien-être !
Différents massages crânien, dos, visage, bien-être…
Réflexologie plantaire
Soins énergétiques
Ateliers de Pilates
Séances d’hypnose
et bien d’autres surprises pour éveiller vos sens et apaiser votre esprit
Accès à l’espace détente   .

English :

Enjoy a soothing atmosphere and let our wellness experts guide you!

German :

Genießen Sie eine beruhigende Atmosphäre und lassen Sie sich von unseren Wellness-Experten beraten!

Italiano :

Venite a godervi l’atmosfera rilassante e lasciatevi guidare dai nostri esperti di benessere!

Espanol :

Venga a disfrutar de un ambiente relajante y déjese guiar por nuestros expertos en bienestar

