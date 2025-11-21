SOIRÉE ZEN Le Moulin des Landes Grandchamp-des-Fontaines
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21 22:00:00
2025-11-21
Venez profiter d’une ambiance apaisante et laissez-vous guider par nos experts du bien-être !
Différents massages crânien, dos, visage, bien-être…
Réflexologie plantaire
Soins énergétiques
Ateliers de Pilates
Séances d’hypnose
et bien d’autres surprises pour éveiller vos sens et apaiser votre esprit
Accès à l’espace détente .
English :
Enjoy a soothing atmosphere and let our wellness experts guide you!
German :
Genießen Sie eine beruhigende Atmosphäre und lassen Sie sich von unseren Wellness-Experten beraten!
Italiano :
Venite a godervi l’atmosfera rilassante e lasciatevi guidare dai nostri esperti di benessere!
Espanol :
Venga a disfrutar de un ambiente relajante y déjese guiar por nuestros expertos en bienestar
