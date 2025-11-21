Soirée Zen Quai de la Réunion Le Havre
Soirée Zen Quai de la Réunion Le Havre vendredi 21 novembre 2025.
Soirée Zen
Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 23:00:00
Date(s) :
2025-11-21
C’est le retour de l’incontournable Soirée Zen des Bains des Docks
Une expérience unique au Havre, qui vous promet détente et bien-être dans un cadre exceptionnel.
Au programme
– balnéothérapie
– espaces aquatiques
– tisanerie & gourmandises
– massage (relaxant dos ou visage cuir chevelu)
– activité collective (yoga ou aqua relax ou aromathérapie)
Paiement et réservation à l’accueil des Bains Des Docks .
Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 29 55 contact@les-bains-des-docks.com
English : Soirée Zen
L’événement Soirée Zen Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie