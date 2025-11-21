Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Zen

Quai de la Réunion Le Havre vendredi 21 novembre 2025.

Soirée Zen

Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 23:00:00

2025-11-21

C’est le retour de l’incontournable Soirée Zen des Bains des Docks
Une expérience unique au Havre, qui vous promet détente et bien-être dans un cadre exceptionnel.

Au programme
– balnéothérapie
– espaces aquatiques
– tisanerie & gourmandises
– massage (relaxant dos ou visage cuir chevelu)
– activité collective (yoga ou aqua relax ou aromathérapie)

Paiement et réservation à l’accueil des Bains Des Docks   .

Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 29 55  contact@les-bains-des-docks.com

