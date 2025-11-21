Soirée Zen Quai de la Réunion Le Havre

Soirée Zen

Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre Seine-Maritime

C’est le retour de l’incontournable Soirée Zen des Bains des Docks

Une expérience unique au Havre, qui vous promet détente et bien-être dans un cadre exceptionnel.

Au programme

– balnéothérapie

– espaces aquatiques

– tisanerie & gourmandises

– massage (relaxant dos ou visage cuir chevelu)

– activité collective (yoga ou aqua relax ou aromathérapie)

Paiement et réservation à l’accueil des Bains Des Docks .

Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 29 55 contact@les-bains-des-docks.com

