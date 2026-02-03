Soirée Zen Quai de la Réunion Le Havre

Soirée Zen

L’incontournable Soirée Zen des Bains des Docks revient pour sa 23ème édition !

Une expérience unique au Havre, qui vous promet détente et bien-être dans un cadre exceptionnel.

Au programme

– Accès aux piscines intérieures chauffées

– Espace balnéothérapie saunas, hammam, jacuzzis, bain chaud, douches à affusion…

– Ambiance immersive lumière tamisée, musique douce et éclairage subaquatique

– Tisanerie et gourmandises

– 1 massage de 15 minutes (au choix)

– Relaxant Dos

– Visage & Cuir Chevelu

– 1 activité collective de 30 minutes (au choix)

– Aquarelax (séance apaisante, idéale pour se détendre et profiter des bienfaits de l’eau) ;

– Body zen (pratique douce qui se déroule en dehors de l’eau pour étirer, assouplir et détendre votre corps, idéal pour relâcher les tensions) ;

– Aromathérapie (expérience sensorielle autour des huiles essentielles, pour éveiller les sens et favoriser la détente).

Places limitées réservation à partir du 23 février à l’accueil des Bains des Docks (uniquement).

Réservée aux personnes majeures.

Paiement le jour de la réservation (à partir du 23 février).

Afin de fluidifier les réservations, nous vous invitons à réfléchir dès maintenant au massage et à l’activité que vous souhaitez, ainsi qu’aux créneaux horaires qui vous conviendraient. .

Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 29 55 contact@les-bains-des-docks.com

