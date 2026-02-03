Soirée Zen Quai de la Réunion Le Havre
Soirée Zen Quai de la Réunion Le Havre vendredi 20 mars 2026.
Soirée Zen
Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20 23:00:00
2026-03-20
L’incontournable Soirée Zen des Bains des Docks revient pour sa 23ème édition !
Une expérience unique au Havre, qui vous promet détente et bien-être dans un cadre exceptionnel.
Au programme
– Accès aux piscines intérieures chauffées
– Espace balnéothérapie saunas, hammam, jacuzzis, bain chaud, douches à affusion…
– Ambiance immersive lumière tamisée, musique douce et éclairage subaquatique
– Tisanerie et gourmandises
– 1 massage de 15 minutes (au choix)
– Relaxant Dos
– Visage & Cuir Chevelu
– 1 activité collective de 30 minutes (au choix)
– Aquarelax (séance apaisante, idéale pour se détendre et profiter des bienfaits de l’eau) ;
– Body zen (pratique douce qui se déroule en dehors de l’eau pour étirer, assouplir et détendre votre corps, idéal pour relâcher les tensions) ;
– Aromathérapie (expérience sensorielle autour des huiles essentielles, pour éveiller les sens et favoriser la détente).
Places limitées réservation à partir du 23 février à l’accueil des Bains des Docks (uniquement).
Réservée aux personnes majeures.
Paiement le jour de la réservation (à partir du 23 février).
Afin de fluidifier les réservations, nous vous invitons à réfléchir dès maintenant au massage et à l’activité que vous souhaitez, ainsi qu’aux créneaux horaires qui vous conviendraient. .
Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 29 55 contact@les-bains-des-docks.com
