Soirée Zen Les Achards
Soirée Zen Les Achards vendredi 19 décembre 2025.
Soirée Zen
Centre Aquatique Rue de Bibrou Les Achards Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 16:00:00
fin : 2025-12-19 21:00:00
Date(s) :
2025-12-19
.
Centre Aquatique Rue de Bibrou Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 38 64 64 centre.aquatique@cc-paysdesachards.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Zen Les Achards a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Pays des Achards