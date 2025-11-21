Soirée zen Rue de la voie ferrée Maen Roch

Soirée zen

Le centre aquatique Coglé’O vous invite à venir vous détendre et profiter d’une soirée zen.

Au programme

– Aquadétente Séance collective de relaxation aquatique corps et esprit, dégustation de thés/tisanes, accès illimité au hammam et jacuzzi. (sans inscription)

– Aquazen Formule aquadétente + modelage à partir de 18h40 (20 minutes)

– Nouveauté soins flash

Inscription et réglement à l’accueil à partir du mardi 4 novembre 2025 à 12h

Réservé au +16 ans si accompagné d’un adulte .

