Soirée zen Rue de la voie ferrée Maen Roch

Rue de la voie ferrée Centre aquatique Coglé’O Maen Roch Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21 21:00:00
2025-11-21
Le centre aquatique Coglé’O vous invite à venir vous détendre et profiter d’une soirée zen.
Au programme
– Aquadétente Séance collective de relaxation aquatique corps et esprit, dégustation de thés/tisanes, accès illimité au hammam et jacuzzi. (sans inscription)
– Aquazen Formule aquadétente + modelage à partir de 18h40 (20 minutes)
– Nouveauté soins flash
Inscription et réglement à l’accueil à partir du mardi 4 novembre 2025 à 12h
Réservé au +16 ans si accompagné d’un adulte .
Rue de la voie ferrée Centre aquatique Coglé’O Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 17 21 00
