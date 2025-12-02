Soirée Zen Massage à la piscine Neptilude de Quiberon

1 Rue Neptune Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:45:00

fin : 2026-01-16 21:10:00

Date(s) :

2026-01-16

NOUVELLE DATE SOIRÉE ZEN MASSAGE À LA PISCINE NEPTILUDE QUIBERON ✨✨

Et si vous commenciez l’année en vous offrant un moment rien qu’à vous ? Dans la chaleur de l’eau et une ambiance tamisée !!!

VENDREDI 16 JANVIER 2026

⏱️ CRÉNEAUX OUVERT DE 18H45 À 21H10

Laissez-vous porter par une ambiance douce et relaxante et profiter d’un massage de 20 minutes, réalisé par nos supers masseuses

Et pour un moment encore plus intense et enveloppant ……

Le massage à 4 mains revient avec NATHALIE & NOLWENN

Une expérience unique, profondément relaxante ………..

TARIF 20 EUROS LES 20 MINUTES

PAIEMENT À EFFECTUER LORS DE VOTRE RÉSERVATION OU DÈS QUE POSSIBLE POUR LA GESTION DES PLANNINGS.

⚠️ LES CRÉNEAUX SONT LIMITÉS PENSEZ À RÉSERVER RAPIDEMENT.

Nous avons hâte de vous retrouver pour cette parenthèse de douceur ✨

Centre aquatique Neptilude

1 rue Neptune

56170 QUIBERON

02 97 50 39 07 .

1 Rue Neptune Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 39 07

English :

L’événement Soirée Zen Massage à la piscine Neptilude de Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon