Soirée zen Monistrol-sur-Loire

Soirée zen Monistrol-sur-Loire mardi 21 octobre 2025.

Soirée zen

25 Boulevard François Mitterand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 19:00:00

fin : 2025-10-21 21:45:00

Date(s) :

2025-10-21

Accès espace détente et dégustation avec Autour d’un verre.

.

25 Boulevard François Mitterand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 77 20

English :

Access to relaxation and tasting area with Autour d’un verre.

German :

Zugang zum Entspannungsbereich und Verkostung mit Autour d’un verre.

Italiano :

Accesso all’area relax e degustazione con Autour d’un verre.

Espanol :

Acceso a la zona de relajación y degustación con Autour d’un verre.

L’événement Soirée zen Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron