Soirée zen Monistrol-sur-Loire
Soirée zen Monistrol-sur-Loire mardi 21 octobre 2025.
Soirée zen
25 Boulevard François Mitterand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2025-10-21 19:00:00
fin : 2025-10-21 21:45:00
2025-10-21
Accès espace détente et dégustation avec Autour d’un verre.
25 Boulevard François Mitterand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 77 20
English :
Access to relaxation and tasting area with Autour d’un verre.
German :
Zugang zum Entspannungsbereich und Verkostung mit Autour d’un verre.
Italiano :
Accesso all’area relax e degustazione con Autour d’un verre.
Espanol :
Acceso a la zona de relajación y degustación con Autour d’un verre.
L’événement Soirée zen Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron