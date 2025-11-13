Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Zen Montargis jeudi 13 novembre 2025.

1 Chemin des Closiers Montargis Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-11-13 19:00:00
fin : 2025-11-13 22:30:00

2025-11-13

Soirée Zen
Prestations soins du visage, massage corporel, naturopathie, réflexologie, drainage lymphatique, aromathérapie, soin hydratant, esthétisme. 15  .

1 Chemin des Closiers Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 55 49 95 

English :

Zen Evening

German :

Zen-Abend

Italiano :

Serata Zen

Espanol :

Tarde Zen

