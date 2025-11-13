Soirée Zen Montargis
Soirée Zen Montargis jeudi 13 novembre 2025.
Soirée Zen
1 Chemin des Closiers Montargis Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 19:00:00
fin : 2025-11-13 22:30:00
Date(s) :
2025-11-13
Soirée Zen
Prestations soins du visage, massage corporel, naturopathie, réflexologie, drainage lymphatique, aromathérapie, soin hydratant, esthétisme. 15 .
1 Chemin des Closiers Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 55 49 95
English :
Zen Evening
German :
Zen-Abend
Italiano :
Serata Zen
Espanol :
Tarde Zen
L’événement Soirée Zen Montargis a été mis à jour le 2025-11-08 par OT MONTARGIS