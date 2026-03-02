Soirée Zen rue Félix Mathé Moulins

Soirée Zen

rue Félix Mathé Centre aqualudique l’Ovive Moulins Allier

Début : 2026-04-13 18:30:00

fin : 2026-04-13 23:00:00

2026-04-13

Vous l’avez adorée lors des précédentes éditions, elle revient pour vous offrir une parenthèse hors du temps… Votre complexe aquatique se transforme en un véritable havre de paix le temps d’une soirée.

You’ve loved it in previous editions, and now it’s back to offer you a timeless interlude… Your aquatic complex is transformed into a haven of peace for an evening.

