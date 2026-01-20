Soirée Zen Saint Sébastien Piriac-sur-Mer

Soirée Zen

Saint Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Laissez-vous envoûter par le bien-être et plongez dans une ambiance calme et relaxante, le temps d’une soirée !

Au programme**

– Une séance d’Aquarelax (30 min)

– Atelier d’automassage (30 min)

– Une séance d’aromathérapie (1 heure)

– Une séance de bain sonore aquatique (30 min)

** 2 activités maximum/pers.

Réservation obligatoire auprès d’AquaPiriac .

