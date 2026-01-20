Soirée Zen Saint Sébastien Piriac-sur-Mer
Soirée Zen Saint Sébastien Piriac-sur-Mer lundi 16 février 2026.
Soirée Zen
Saint Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 18:00:00
fin : 2026-02-16 18:00:00
Date(s) :
2026-02-16
Laissez-vous envoûter par le bien-être et plongez dans une ambiance calme et relaxante, le temps d’une soirée !
Au programme**
– Une séance d’Aquarelax (30 min)
– Atelier d’automassage (30 min)
– Une séance d’aromathérapie (1 heure)
– Une séance de bain sonore aquatique (30 min)
** 2 activités maximum/pers.
Réservation obligatoire auprès d’AquaPiriac .
Saint Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23 contact@aquapiriac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Zen Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-20 par ADT44