Soirée Zen Piscine Aquabella Ouistreham

La piscine Aquabella organise une Soirée Zen le 28 novembre, de 19h à 21h30, avec massages, agoa, sophrologie et buffet healthy, le tout dans une eau chauffée à 32°.

Tarifs 32 € (24 € pour les abonnés). Inscriptions à l’accueil du centre ou par téléphone.

Venez vivre un moment suspendu à la piscine Aquabella le vendredi 28 novembre.

De 19h00 à 21h30, laissez-vous porter à travers les quatre éléments !

Au programme

Massage

Agoa

Sophrologie

Buffet healthy

Profitez de cet instant privilégié dans une eau chauffée à 32° pour l’occasion.

Tarifs 32 € 24 € pour les abonnés

Informations et inscriptions à l’accueil du centre ou au 02 31 91 00 49 36 .

Esplanade Alexandre Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 9 71 00 49 36 contact@piscine-aquabella.fr

English : Soirée Zen Piscine Aquabella

The Aquabella pool organizes a Zen Evening on November 28, from 7pm to 9:30pm, with massages, agoa, sophrology and a healthy buffet, all in water heated to 32°.

Price: 32? (24? for subscribers). Registration at the center reception desk or by telephone.

German : Soirée Zen Piscine Aquabella

Das Schwimmbad Aquabella organisiert am 28. November von 19.00 bis 21.30 Uhr einen Zen-Abend mit Massagen, Agoa, Sophrologie und einem Healthy-Buffet, alles in einem auf 32° beheizten Wasser.

Preis: 32 ? (24 ? für Abonnenten). Anmeldungen am Empfang des Zentrums oder telefonisch.

Italiano :

Il 28 novembre, dalle 19.00 alle 21.30, la piscina Aquabella organizza una Serata Zen con massaggi, agoa, sofrologia e un sano buffet, il tutto in un’acqua riscaldata a 32°.

Prezzo: 32 euro (24 euro per gli abbonati). Iscrizioni presso la reception del centro o per telefono.

Espanol :

La piscina Aquabella organiza el 28 de noviembre, de 19.00 a 21.30 h, una Velada Zen con masajes, agoa, sofrología y un buffet saludable, todo ello en un agua calentada a 32°.

Precio: 32 euros (24 euros para los abonados). Inscripciones en la recepción del centro o por teléfono.

