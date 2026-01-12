Soirée Zen piscine lafayette Piscine Lafayette Besançon
Soirée Zen piscine lafayette Piscine Lafayette Besançon samedi 31 janvier 2026.
Soirée Zen piscine lafayette
Piscine Lafayette 5 Rue Louis Garnier Besançon Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Organisation d’une soirée Zen à la piscine La Fayette !
La Soirée Zen 2026 revient pour sa 4ᵉ édition avec encore plus de bien-être et de nouveautés. Cette année, laissez-vous tenter par un sauna, ainsi que par la présence de nouveaux prestataires dédiés à la détente et à la relaxation.
La soirée se déroulera le 31 janvier 2026, de 18h à 23h, à la piscine La Fayette.
Le tarif inclue une activité au choix (sur réservation) ainsi que les activités en accès libre (sophrologie, pilate, nutrition…), mais aussi une offre massage duo (pour 20 €). Sur place, profitez également d’un coin dégustation, d’un espace relaxation et d’un coin lecture, pour une expérience zen complète et conviviale.
Ventes des billets uniquement en ligne à partir du mardi 13 janvier à 9h. .
Piscine Lafayette 5 Rue Louis Garnier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 82 70 piscines.patinoire@besancon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Zen piscine lafayette
L’événement Soirée Zen piscine lafayette Besançon a été mis à jour le 2026-01-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON