Soirée Zen piscine lafayette Piscine Lafayette Besançon

Organisation d’une soirée Zen à la piscine La Fayette !

La Soirée Zen 2026 revient pour sa 4ᵉ édition avec encore plus de bien-être et de nouveautés. Cette année, laissez-vous tenter par un sauna, ainsi que par la présence de nouveaux prestataires dédiés à la détente et à la relaxation.

La soirée se déroulera le 31 janvier 2026, de 18h à 23h, à la piscine La Fayette.

Le tarif inclue une activité au choix (sur réservation) ainsi que les activités en accès libre (sophrologie, pilate, nutrition…), mais aussi une offre massage duo (pour 20 €). Sur place, profitez également d’un coin dégustation, d’un espace relaxation et d’un coin lecture, pour une expérience zen complète et conviviale.

Ventes des billets uniquement en ligne à partir du mardi 13 janvier à 9h. .

Piscine Lafayette 5 Rue Louis Garnier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

