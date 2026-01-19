Soirée Zen Plouigneau

Soirée Zen Plouigneau samedi 7 février 2026.

Soirée Zen

Rue de la Libération Plouigneau Finistère

Début : 2026-02-07 18:30:00
fin : 2026-02-07 21:30:00

2026-02-07

Détendez-vous, c’est le week-end !
Massage détente, musculaire, lymphatique, réflexologie plantaire…
Sur réservation

Rue de la Libération Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 86 30 

L’événement Soirée Zen Plouigneau a été mis à jour le 2026-01-19 par OT BAIE DE MORLAIX