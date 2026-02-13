Soirée Zen

Rue de Pincé Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 4.65 – 4.65 – 8 EUR

Début : 2026-03-07 18:00:00

fin : 2026-03-07 21:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Et si on prenait du temps pour soi !

Le Centre Aquatique vous propose une soirée zen. Ambiance tamisée, Musique douce et soins Bien Etre … Sur réservation .

Rue de Pincé Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 92 92 22 centreaquatique@sablesursarthe.fr

English :

Take some time for yourself!

L’événement Soirée Zen Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Vallée de la Sarthe