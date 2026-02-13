Soirée Zen Sablé-sur-Sarthe
Soirée Zen Sablé-sur-Sarthe samedi 7 mars 2026.
Soirée Zen
Rue de Pincé Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 4.65 – 4.65 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 18:00:00
fin : 2026-03-07 21:30:00
Date(s) :
2026-03-07
Et si on prenait du temps pour soi !
Le Centre Aquatique vous propose une soirée zen. Ambiance tamisée, Musique douce et soins Bien Etre … Sur réservation .
Rue de Pincé Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 92 92 22 centreaquatique@sablesursarthe.fr
English :
Take some time for yourself!
