SOIRÉE ZEN Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

✨ Soirée Zen ✨
Profitez d’une soirée complète avec
2 musiciens en live pour une ambiance douce et relaxante
Un buffet 100% bio de qualité, gourmand et savoureux
Hammam & sauna en accès illimité pour une détente profonde et totale
De 20h à 22h30, plongez dans une atmosphère apaisante, idéale pour se ressourcer et lâcher prise.
Entrée unique 9,60 €
Sur réservation à l’accueil uniquement
Un véritable moment hors du temps ✨ .
Parc d’Activités de la Guerche Aquajade Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 99 70 aquajade@vert-marine.com
