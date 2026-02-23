SOIRÉE ZEN Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

SOIRÉE ZEN

Parc d’Activités de la Guerche Aquajade Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 22:30:00

Date(s) :

2026-03-06

✨ Soirée Zen ✨

Profitez d’une soirée complète avec

2 musiciens en live pour une ambiance douce et relaxante

Un buffet 100% bio de qualité, gourmand et savoureux

Hammam & sauna en accès illimité pour une détente profonde et totale

De 20h à 22h30, plongez dans une atmosphère apaisante, idéale pour se ressourcer et lâcher prise.

Entrée unique 9,60 €

Sur réservation à l’accueil uniquement

Un véritable moment hors du temps ✨ .

Parc d’Activités de la Guerche Aquajade Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 99 70 aquajade@vert-marine.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SOIRÉE ZEN Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Saint Brevin