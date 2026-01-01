Soirée Zen Saint-Lô

Soirée Zen

85 Rue Yvonne Godard Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 17:30:00

fin : 2026-01-24 22:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Le centre aquatique Saint-Lô Agglo vous invite à ralentir le temps, le samedi 24 janvier 2026, de 17h30 à 22h30, lors d’une soirée zen dédiée à la détente et au lâcher-prise.

Au programme une ambiance sonore et visuelle apaisante, 2 expériences aquatiques (méditation dans l’eau et Aqua Aï chi), et la présence de 16 professionnels du bien-être pour vous accompagner (massages, soins énergétiques, sophrologie dans l’eau, yoga…).

Friandises et boissons offertes pendant la soirée.

Inscription par téléphone jusqu’au 23 janvier 2026.

Prestations et ateliers bien-être proposés.

Vous pourrez notamment retrouver

– soins énergétiques et massage énergétique,

– massage corporel (dont massage du dos),

– magnétisme,

– massage du visage Kobido,

– massage tête mains pieds avec réflexologie plantaire,

– kinésiologie (rééquilibrage du corps par le toucher),

– atelier bien-être, confiance en soi, lâcher-prise,

– nettoyage corps massage énergétique temps de parole,

– massage corporel adapté, possible pour les femmes enceintes,

– yoga,

– pilâtes dans l’eau.

Deux séances aquatiques à vivre absolument.

L’eau invite naturellement à l’apaisement. Pour aller plus loin, deux expériences aquatiques sont proposées pendant la soirée, dans une ambiance visuelle et sonore soignée.

Méditation dans l’eau de 18h30 à 20h.

2 séances de 20 minutes dans le grand bassin.

Un moment suspendu où l’on se laisse porter, pour calmer le mental et retrouver une respiration plus ample.

Aqua Aï chi.

Séances de 15 minutes.

Inspiré de mouvements doux, fluides et harmonieux, l’Aqua Aï chi favorise la détente, la mobilité et la sensation de bien-être dans tout le corps.

Vous proposer un vrai temps pour vous, au rythme qui vous convient, dans une atmosphère respectueuse, calme et chaleureuse.

Tarifs

14,30 € entrée avec séances méditation, Aqua Aï chi et accès aux bassins.

20,45 € entrée + 1 rendez-vous bien-être.

26,60 € entrée + 2 rendez-vous bien-être.

Tous les participants bénéficient également d’un accès à l’espace forme (1 créneau de 30 min). .

85 Rue Yvonne Godard Saint-Lô 50000 Manche Normandie

