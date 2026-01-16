Soirée ZEN Centre Aquatique l’Odyssée’O Saint-Paul-Trois-Châteaux
Soirée ZEN Centre Aquatique l’Odyssée’O Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 28 février 2026.
Soirée ZEN
Centre Aquatique l’Odyssée’O 315 Chemin des gouroux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : 5 – 5 – 30 EUR
Début : 2026-02-28 18:30:00
fin : 2026-02-28 22:30:00
2026-02-28
Soirée ZEN Massage, yoga, sophrologie, aqua zen, aqua méditation..
Centre Aquatique l’Odyssée’O 315 Chemin des gouroux Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 83 01 21 odysseeo@equalia.fr
English :
ZEN Evening Massage, yoga, sophrology, aqua zen, aqua meditation…
L’événement Soirée ZEN Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence