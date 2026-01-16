Soirée ZEN Centre Aquatique l’Odyssée’O Saint-Paul-Trois-Châteaux

Soirée ZEN

Centre Aquatique l’Odyssée’O 315 Chemin des gouroux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 18:30:00

fin : 2026-02-28 22:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Soirée ZEN Massage, yoga, sophrologie, aqua zen, aqua méditation..

.

Centre Aquatique l’Odyssée’O 315 Chemin des gouroux Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 83 01 21 odysseeo@equalia.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ZEN Evening Massage, yoga, sophrology, aqua zen, aqua meditation…

L’événement Soirée ZEN Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence