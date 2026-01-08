Soirée Zen L’Aquarelle Sainte-Menehould
Soirée Zen L'Aquarelle Sainte-Menehould samedi 7 mars 2026.
L'Aquarelle Chemin des Hazelles Sainte-Menehould Marne
Tarif : 15€
Début : 2026-03-07 18:30:00
fin : 2026-03-07 22:30:00
2026-03-07
Tout public
La fin de l’hiver approche, il est temps de venir se détendre à l’Aquarelle. Différentes animations au programme massage, sophrologie, sonothérapie, jala yoga.
Venez à la rencontre de la médecine douce (hypnothérapeute, réflexologie, kinésiologie, naturopathe). Pour agrémenter cette soirée détente rien de tel qu’une bonne infusion pour ensuite profiter de notre espace bien-être.
Gratuit pour les abonnés et 15€ pour les non abonnés.
A partir de 16 ans. .
L’Aquarelle Chemin des Hazelles Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 92 05 10
