Soirée Zen L’Aquarelle Sainte-Menehould

Soirée Zen

L’Aquarelle Chemin des Hazelles Sainte-Menehould Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 18:30:00

fin : 2026-03-07 22:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Tout public

La fin de l’hiver approche, il est temps de venir se détendre à l’Aquarelle. Différentes animations au programme massage, sophrologie, sonothérapie, jala yoga.

Venez à la rencontre de la médecine douce (hypnothérapeute, réflexologie, kinésiologie, naturopathe). Pour agrémenter cette soirée détente rien de tel qu’une bonne infusion pour ensuite profiter de notre espace bien-être.

Gratuit pour les abonnés et 15€ pour les non abonnés.

A partir de 16 ans. .

L’Aquarelle Chemin des Hazelles Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 92 05 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Zen

L’événement Soirée Zen Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne