SOIRÉE ZÉRO DE CONDUITE — RENCONTRE Cinéma du TNB Rennes Vendredi 5 décembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Tarif unique 6,50 €

Rendez-vous avec les membres de l’association Zéro de conduite pour la projection de 2 films expérimentaux en présence des cinéastes Emmanuel Piton et Sabrina Cohen.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

SPECTRE de Emmanuel Piton

Expérimental – Durée 20 min

Dans la maison de mon enfance, je cherche les vestiges d’une apparition qui hante encore ma mémoire.

MA MAISON MON A/ENTRE de Sabrina Cohen

Documentaire – Durée 51 min

Ce film est une rencontre avec Zéhavite Cohen-Boubaker, artiste plasticienne. En rentrant dans son œuvre principale, sa maison, nous découvrons sa démarche de création, le geste artistique comme manière de vivre, qui s’entrelace avec sa vie au quotidien et sa vie familiale. Un projet immobilier dans le quartier de Labarthe sur Lèze où elle habite, fait irruption dans son monde et va venir chambouler son équilibre. Elle replonge dans les 30 ans écoulés dans cet espace, son enveloppe. Vendre ou ne pas vendre, cette question l’amène à réfléchir sa relation à habiter, sa relation au monde, à la création et son parcours de vie.

Séance suivie d’un échange avec les cinéastes

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine