SOIREE ZOOM PHOTO FESTIVAL « LE SENS DE LA FËTE » Honfleur 25 juin 2025 19:00

Calvados

SOIREE ZOOM PHOTO FESTIVAL « LE SENS DE LA FËTE » LE LOU CABANA 3 QUAI SAINT-ETIENNE Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 19:00:00

fin : 2025-06-25

Date(s) :

2025-06-25

Une Association qui tend à réunir les artisans, les commerçants et les entreprises dans un esprit de convivialité, de poésie et d’humour.

Redécouvrir l’échange, créer une atmosphère intergénérationnelle.

Une meilleure concertation entre les artisans et commerçants est cruciale pour renforcer la cohésion sociale, développer l’économie locale et répondre aux défis modernes de manière COLLECTIVE.

LE LOU CABANA 3 QUAI SAINT-ETIENNE

Honfleur 14600 Calvados Normandie zoomphotohonfleur@gmail.com

English : SOIREE ZOOM PHOTO FESTIVAL « LE SENS DE LA FËTE »

An association that aims to bring together artisans, shopkeepers and businesses in a spirit of conviviality, poetry and humor.

Rediscovering exchange, creating an intergenerational atmosphere.

Better cooperation between craftsmen and retailers is crucial to strengthening social cohesion, developing the local economy and meeting modern challenges COLLECTIVELY.

German : SOIREE ZOOM PHOTO FESTIVAL « LE SENS DE LA FËTE »

Ein Verein, der dazu tendiert, Handwerker, Händler und Unternehmen in einem Geist der Geselligkeit, der Poesie und des Humors zusammenzubringen.

Den Austausch wiederentdecken, eine generationenübergreifende Atmosphäre schaffen.

Eine bessere Abstimmung zwischen Handwerkern und Gewerbetreibenden ist entscheidend, um den sozialen Zusammenhalt zu stärken, die lokale Wirtschaft zu entwickeln und moderne Herausforderungen auf KOLLEKTIVE Weise anzugehen.

Italiano :

Un’associazione che si propone di riunire artigiani, commercianti e imprese in uno spirito di convivialità, poesia e umorismo.

Riscoprire gli scambi e creare un’atmosfera intergenerazionale.

Una migliore cooperazione tra artigiani e commercianti è fondamentale per rafforzare la coesione sociale, sviluppare l’economia locale e affrontare COLLETTIVAMENTE le sfide moderne.

Espanol :

Una asociación que pretende reunir a artesanos, comerciantes y empresas en un espíritu de convivencia, poesía y humor.

Redescubrir los intercambios y crear un ambiente intergeneracional.

Una mejor cooperación entre artesanos y comerciantes es crucial para reforzar la cohesión social, desarrollar la economía local y afrontar COLECTIVAMENTE los retos modernos.

L’événement SOIREE ZOOM PHOTO FESTIVAL « LE SENS DE LA FËTE » Honfleur a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Honfleur-Beuzeville