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AGENDA · Bransat

Soirée Zumba Salle des Fêtes de Bransat Bransat

samedi 19 septembre 2026 · Salle des Fêtes de Bransat · Bransat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle des Fêtes de Bransat
Adresse
1, la Roche
Ville
03500 Bransat
Département
Allier
Tarif
10 10 Avec une boisson comprise

Bransat

Soirée Zumba

Salle des Fêtes de Bransat 1, la Roche Bransat Allier

Tarif : 10 – 10 – EUR

Avec une boisson comprise

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Soirée Zumba organisée par l’Amicale Laïque de Bransat, Saulcet et Verneuil venez danser et venez vibrer avec Florian. Buvette et assiette de charcuterie sur place. Ambiance garantie !
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Salle des Fêtes de Bransat 1, la Roche Bransat 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 67 28 06 

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English :

Zumba Night hosted by the Amicale La%EFque of Bransat, Saulcet, and Verneuil: come dance and have a blast with Florian. Refreshments and a charcuterie platter will be available on site. A great time is guaranteed!

L’événement Soirée Zumba Bransat a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Val de Sioule

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