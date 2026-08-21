Soirée Zumba Salle des Fêtes de Bransat Bransat
samedi 19 septembre 2026 · Salle des Fêtes de Bransat · Bransat
Informations pratiques
Bransat
Soirée Zumba
Salle des Fêtes de Bransat 1, la Roche Bransat Allier
Tarif : 10 – 10 – EUR
Avec une boisson comprise
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Soirée Zumba organisée par l’Amicale Laïque de Bransat, Saulcet et Verneuil venez danser et venez vibrer avec Florian. Buvette et assiette de charcuterie sur place. Ambiance garantie !
.
Salle des Fêtes de Bransat 1, la Roche Bransat 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 67 28 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Zumba Night hosted by the Amicale La%EFque of Bransat, Saulcet, and Verneuil: come dance and have a blast with Florian. Refreshments and a charcuterie platter will be available on site. A great time is guaranteed!
L’événement Soirée Zumba Bransat a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Val de Sioule