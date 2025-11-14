Soirée Zumba Disco

La clef des champs Préaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

DKdense vous invite à sa soirée zumba annuelle ce vendredi 14 novembre.

Au programme Zumba familiale (enfants et adultes), immersion Zumba plus dynamique, défis photos, cadeaux, le tout sur des airs Disco et un univers strass et paillettes.

Présence d’une buvette sucrée/salée payante.

Réservation obligatoire. .

La clef des champs Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 30 97 40 studiodkdense@gmail.com

English : Soirée Zumba Disco

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Zumba Disco Préaux a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin