Soirée Zumba | Jarnac Auditorium Salle des fêtes Jarnac

Soirée Zumba | Jarnac
Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
pour les de 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 19:30:00
fin : 2026-01-24 19:30:00
Date(s) :
2026-01-24
Soirée zumba animée par Stéphanie et Tom à la salle des fêtes à 19h30 !
Animation proposée par l’APE du collège Jean Lartaut.
Ouvert à tous les niveaux à partir de 10 ans.
Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 87 75 87
English :
Zumba evening hosted by Stéphanie and Tom at the salle des fêtes at 7.30pm!
Organized by APE du collège Jean Lartaut.
Open to all levels from age 10.
