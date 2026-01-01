Soirée Zumba | Jarnac Auditorium Salle des fêtes Jarnac

Soirée Zumba | Jarnac

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

pour les de 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:30:00

fin : 2026-01-24 19:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Soirée zumba animée par Stéphanie et Tom à la salle des fêtes à 19h30 !



Animation proposée par l’APE du collège Jean Lartaut.

Ouvert à tous les niveaux à partir de 10 ans.

.

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 87 75 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Zumba evening hosted by Stéphanie and Tom at the salle des fêtes at 7.30pm!



Organized by APE du collège Jean Lartaut.



Open to all levels from age 10.

L’événement Soirée Zumba | Jarnac Jarnac a été mis à jour le 2026-01-07 par Destination Cognac