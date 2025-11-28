Soirée Zumba May-sur-Orne

Soirée Zumba

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28 20:30:00

Avec Morgane. Colliers de fleurs, tenues colorées, paréos… sont les bienvenus ! 1h30 de bonne humeur et boisson offerte. Nombre de place limité.

English : Soirée Zumba

With Morgane. Flower necklaces, colorful outfits, pareos… all welcome! 1h30 of good humor and free drinks. Places are limited.

German : Soirée Zumba

Gemeinsam mit Morgane. Blumenketten, bunte Outfits, Pareos… sind herzlich willkommen! 1,5 Stunden gute Laune und ein kostenloses Getränk. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Con Morgane. Collane di fiori, abiti colorati, parei… sono tutti benvenuti! 1h30 di buon umore e un drink gratuito. I posti sono limitati.

Espanol :

Con Morgane. Collares de flores, trajes de colores, pareos… ¡todo es bienvenido! 1h30 de buen humor y una bebida gratis. Plazas limitadas.

