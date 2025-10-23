Soirée Zumba rose Égletons
Soirée Zumba rose Égletons jeudi 23 octobre 2025.
Soirée Zumba rose
Château Robert Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Cours de zumba et initiation danse Bollywood, bénéfices reversés à la ligue contre le cancer. .
Château Robert Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 09 04 30
