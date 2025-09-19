Soirée zumba solidaire Salle Bel-Air Moncoutant-sur-Sèvre

Soirée zumba solidaire Salle Bel-Air Moncoutant-sur-Sèvre vendredi 19 septembre 2025.

Soirée zumba solidaire

Salle Bel-Air Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Soirée Zumba solidaire, venez bouger, transpirer et partager un moment festif pour une belle cause.

Cette soirée est organisée au profit de Septembre en Or, le mois de sensibilisation aux cancers pédiatriques. .

Salle Bel-Air Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 34 27 58 terrededansemoncoutant@gmail.com

