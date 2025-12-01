Soirée ZZAJ L’échiquier Pouzauges

Soirée ZZAJ

L'échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges Vendée

Début : 2025-12-19 20:30:00

2025-12-19

Redécouvrez la grande histoire du jazz à travers un spectacle burlesque mêlant virtuosité musicale et mise en scène excentrique !

Dans un studio de radio désuet, deux multi-instrumentistes maladroits animent Voyage aux Pays du Jazz , vous entraînant du blues au ragtime, en passant par le dixieland et le swing.

Un jour, le patron surprend ses animateurs en invitant le public. Leur univers bien réglé est chamboulé entre maladresses et rencontres improbables, ils essaient de maintenir leur émission et de transmettre leur passion pour le jazz, du blues au funk. Ils explorent les racines de cette musique en évoquant des artistes comme Charlie Parker, Miles Davis, et Aretha Franklin, tout en promettant rires et performances.

ZZAJ est un shot de bonne humeur à savourer en famille ou entre amis !

Tout Public à partir de 7 ans .

English :

Rediscover the great history of jazz through a burlesque show combining musical virtuosity and eccentric staging!

German :

Entdecken Sie die große Geschichte des Jazz neu in einer burlesken Show, die musikalische Virtuosität und exzentrische Inszenierung vereint!

Italiano :

Riscoprite la grande storia del jazz in uno spettacolo di burlesque che unisce virtuosismo musicale e messa in scena eccentrica!

Espanol :

Redescubra la gran historia del jazz en un espectáculo burlesco que combina virtuosismo musical y excéntrica puesta en escena

