AGENDA · Saint-Mamet
SOIRÉEE ANNIVERSAIRE DU ROOTS RESTO Saint-Mamet
mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Mamet
Informations pratiques
Saint-Mamet
SOIRÉEE ANNIVERSAIRE DU ROOTS RESTO
LE ROOTS RESTO Saint-Mamet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
BBQ / DJ’s / Cocktails.
Réservation pour le dîner obligatoire.
2 ans ça se fête ! .
LE ROOTS RESTO Saint-Mamet 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 09 39
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English :
BBQ / DJs / Cocktails.
Reservations are required for dinner.
L’événement SOIRÉEE ANNIVERSAIRE DU ROOTS RESTO Saint-Mamet a été mis à jour le 2026-07-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE