Informations pratiques

Saint-Mamet

SOIRÉEE ANNIVERSAIRE DU ROOTS RESTO

LE ROOTS RESTO Saint-Mamet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

BBQ / DJ’s / Cocktails.

Réservation pour le dîner obligatoire.

2 ans ça se fête ! .

LE ROOTS RESTO Saint-Mamet 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 09 39

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English :

BBQ / DJs / Cocktails.

Reservations are required for dinner.

L’événement SOIRÉEE ANNIVERSAIRE DU ROOTS RESTO Saint-Mamet a été mis à jour le 2026-07-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE