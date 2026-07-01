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AGENDA · Saint-Mamet

SOIRÉEE ANNIVERSAIRE DU ROOTS RESTO Saint-Mamet

mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Mamet

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
LE ROOTS RESTO
Ville
31110 Saint-Mamet
Département
Haute-Garonne
Tarif

Saint-Mamet

SOIRÉEE ANNIVERSAIRE DU ROOTS RESTO

LE ROOTS RESTO Saint-Mamet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

BBQ / DJ’s / Cocktails.
Réservation pour le dîner obligatoire.
2 ans ça se fête !   .

LE ROOTS RESTO Saint-Mamet 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 09 39 

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English :

BBQ / DJs / Cocktails.
Reservations are required for dinner.

L’événement SOIRÉEE ANNIVERSAIRE DU ROOTS RESTO Saint-Mamet a été mis à jour le 2026-07-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE