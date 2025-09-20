SOIRÉÉE JEUX, TU, ILS Saint-Gély-du-Fesc

Tarif : – –

Début : 2025-09-20

2025-09-20

Préparez vos cartes, vos dés et surtout votre bonne humeur la soirée jeux de société démarre

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 6 20 49 22 06

English :

Get your cards, your dice and, above all, your good humor ready: the board game evening is on!

German :

Bereiten Sie Ihre Karten, Würfel und vor allem Ihre gute Laune vor: Der Brettspielabend beginnt

Italiano :

Preparate le carte, i dadi e, soprattutto, il buon umore: inizia la serata dei giochi da tavolo!

Espanol :

Prepara tus cartas, tus dados y, sobre todo, tu buen humor: ¡empieza la velada de juegos de mesa!

