Soirée »Open Micro » au Café Lalalandes – Café Lalandes Saint-Sever, 24 mai 2025 19:30, Saint-Sever.

Landes

Soirée »Open Micro » au Café Lalalandes Café Lalandes 3 Place de Verdun Saint-Sever Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 19:30:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Le café Lalalandes propose une soirée Open micro scène ouverte pour exprimer vos divers talents cachés.

Venez nombreux !

Sur réservation

Le café Lalalandes propose une soirée Open micro scène ouverte pour exprimer vos divers talents cachés.

Venez nombreux !

Sur réservation .

Café Lalandes 3 Place de Verdun

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 96 18 12

English : Soirée »Open Micro » au Café Lalalandes

Café Lalalandes is hosting an Open mic evening: an open stage for expressing your various hidden talents.

Come one, come all!

Reservations required

German : Soirée »Open Micro » au Café Lalalandes

Das Café Lalalandes bietet einen Open-Micro-Abend an: eine offene Bühne, auf der Sie Ihre verschiedenen verborgenen Talente zum Ausdruck bringen können.

Kommen Sie zahlreich!

Auf Reservierung

Italiano :

Il Café Lalalandes ospita una serata Open mic: un palco aperto per esprimere i vostri vari talenti nascosti.

Venite uno, venite tutti!

Su prenotazione

Espanol : Soirée »Open Micro » au Café Lalalandes

El Café Lalalandes organiza una noche de micrófono abierto: un escenario abierto para expresar tus diversos talentos ocultos.

¡Venga uno, vengan todos!

Con reserva previa

L’événement Soirée »Open Micro » au Café Lalalandes Saint-Sever a été mis à jour le 2025-05-09 par Landes Chalosse