Soirées animées au restaurant Chez Clairon Chez Clairon Deauville

Soirées animées au restaurant Chez Clairon

Chez Clairon 33 rue Olliffe Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-14 2026-03-18 2026-03-25 2026-03-28

Certains soirs au restaurant Chez Clairon, les soirées sont accompagnées de musique, de jeux et d’animations et surtout de partage !

Certains soirs au restaurant Chez Clairon, les soirées sont accompagnées de musique, de jeux et d’animations et surtout de partage !

Le programme du mois de mars

• Samedi 14 mars soirée karaoké live par Marie

• Samedi 28 mars concert live avec David Boutherre

• Tous les mercredis Poker night (sur inscription sur www.poker.redcactus.fr) .

Chez Clairon 33 rue Olliffe Deauville 14800 Calvados Normandie +33 9 73 89 49 91 hello@chezclairon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirées animées au restaurant Chez Clairon

Some evenings at the Chez Clairon restaurant feature music, games, entertainment and, above all, sharing!

L’événement Soirées animées au restaurant Chez Clairon Deauville a été mis à jour le 2026-03-05 par OT SPL Deauville