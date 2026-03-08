Soirées animées au restaurant Chez Clairon Chez Clairon Deauville
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-11 2026-03-14 2026-03-18 2026-03-25 2026-03-28
Certains soirs au restaurant Chez Clairon, les soirées sont accompagnées de musique, de jeux et d’animations et surtout de partage !
Le programme du mois de mars
• Samedi 14 mars soirée karaoké live par Marie
• Samedi 28 mars concert live avec David Boutherre
• Tous les mercredis Poker night (sur inscription sur www.poker.redcactus.fr) .
Chez Clairon 33 rue Olliffe Deauville 14800 Calvados Normandie +33 9 73 89 49 91 hello@chezclairon.fr
English : Soirées animées au restaurant Chez Clairon
Some evenings at the Chez Clairon restaurant feature music, games, entertainment and, above all, sharing!
L’événement Soirées animées au restaurant Chez Clairon Deauville a été mis à jour le 2026-03-05 par OT SPL Deauville