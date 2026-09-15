Informations pratiques

Colmar

Soirées années 2000

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-02-26 20:00:00

fin : 2027-02-26 23:00:00

Date(s) :

2027-02-26

Préparez-vous à replonger dans l’ambiance de toute une génération le temps d’une soirée 100 % rétro. Des plus grands tubes des années 2000 aux incontournables qui ont marqué vos playlists, la glace vibrera au rythme des hits qui ont fait danser toute une époque.

Préparez-vous à replonger dans l’ambiance de toute une génération le temps d’une soirée 100 % rétro. Des plus grands tubes des années 2000 aux incontournables qui ont marqué vos playlists, la glace vibrera au rythme des hits qui ont fait danser toute une époque.

Que vous soyez nostalgique des années 2000 ou simplement à la recherche d’une soirée originale entre amis ou en famille, venez profiter d’une ambiance festive, vintage et pleine de bonne humeur !

La soirée n’est pas conseillée aux jeunes enfants. Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Les aides au patinage ne sont pas disponibles les vendredis soir. L’accès au bord de piste en chaussure n’est pas autorisé.

Retrouvez l’ensemble des animations, événements et spectacles de la saison 2026/2027 de la patinoire de Colmar sur www.patinoirecolmar.fr. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready to immerse yourself in the vibe of an entire generation for a night that’s 100% retro. From the biggest hits of the 2000s to the must-hear tracks that defined your playlists, the dance floor will shake to the beat of the hits that got everyone dancing back in the day.

L’événement Soirées années 2000 Colmar a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de Colmar