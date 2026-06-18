Soirées apéro concerts O p’tit marais Drapelle Vix
Soirées apéro concerts O p’tit marais Drapelle Vix vendredi 10 juillet 2026.
Vix
Soirées apéro concerts O p’tit marais
Drapelle Camping O p’tit marais Vix Vendée
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Des soirées animées, une ambiance musique du monde , au bord de l’eau, au coeur du Marais Poitevin!
Les apéros concerts du Camping O p’tit marais de Vix
Un vendredi soir, au bord de l’eau, avec une bonne musique… Bref, tout pour passer une très agréable soirée !
JUILLET
10/07 The Jouby’s (rocksteady)
17/07 Octopus King (kraken’roll)
24/07 Golden Parachute (turbo pirates party)
31/07 Nini Poulin (néo chanson française)
AOÛT
07/08 Radio Byzance (live electro world)
14/08 Fab I and I (reggae music) + The Rezident (dj de Danakil)
15/08 Flower Toaster (rockab’ twist’n roll) + Arnofantomas (mix rock & fun)
21/08 La Route des Airs (chanson française) + Les Sympatikeufs (zik et humour)
28/08 Panda Bisou (hip hop swing balkanik) + DJ Mapleboy (dj set disco rock electro)
Réservation sur la billetterie https://www.optitmarais.fr/billetterie/
Tarif 4€ de 14 ans gratuit
Pour entrer sur le site vos billets vous seront demandés, pensez à les imprimer ou à les avoir sur smartphone. L’entrée sera gratuite pour les campeurs qui séjournent au camping, (pensez à imprimer vos bons de séjours).
Les ouvertures de billetterie se feront chaque lundi soir à partir de 19h pour les vendredis suivants.
Bar et petite restauration sur place (pas de CB pour la partie restauration).
Les dimanches Guinguette (du 12 juillet au 23 août).
Spectacles à partir de 16h.
Les mercredis soirs (du 8 juillet au 26 août) Moules frites à volonté + concert live = 16 euros réservation obligatoire. .
Drapelle Camping O p’tit marais Vix 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 13 96 89 camping@optitmarais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Animated evenings, a world music atmosphere, at the water’s edge, in the heart of the Marais Poitevin!
L’événement Soirées apéro concerts O p’tit marais Vix a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
À voir aussi à Vix (Vendée)
- Mercredis Moules-frites en musique O p’tit marais O p’tit marais Vix 8 juillet 2026
- Dimanche guinguette O p’tit marais O p’tit marais Vix 12 juillet 2026
- Un jour Une église en Pays Châtillonnais Vix 14 juillet 2026
- Les Arts par Nature Soirée inaugurale Vernissage exposition Moris Lutin Prieuré La Chaume Vix 18 juillet 2026
- Stage de pêche aux leurres en float-tube Vix 8 août 2026