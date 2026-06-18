Soirées apéro concerts O p’tit marais Drapelle Vix

Vix

Soirées apéro concerts O p’tit marais

Drapelle Camping O p’tit marais Vix Vendée

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Des soirées animées, une ambiance musique du monde , au bord de l’eau, au coeur du Marais Poitevin!

Les apéros concerts du Camping O p’tit marais de Vix

Un vendredi soir, au bord de l’eau, avec une bonne musique… Bref, tout pour passer une très agréable soirée !

JUILLET

10/07 The Jouby’s (rocksteady)

17/07 Octopus King (kraken’roll)

24/07 Golden Parachute (turbo pirates party)

31/07 Nini Poulin (néo chanson française)

AOÛT

07/08 Radio Byzance (live electro world)

14/08 Fab I and I (reggae music) + The Rezident (dj de Danakil)

15/08 Flower Toaster (rockab’ twist’n roll) + Arnofantomas (mix rock & fun)

21/08 La Route des Airs (chanson française) + Les Sympatikeufs (zik et humour)

28/08 Panda Bisou (hip hop swing balkanik) + DJ Mapleboy (dj set disco rock electro)

Réservation sur la billetterie https://www.optitmarais.fr/billetterie/

Tarif 4€ de 14 ans gratuit

Pour entrer sur le site vos billets vous seront demandés, pensez à les imprimer ou à les avoir sur smartphone. L’entrée sera gratuite pour les campeurs qui séjournent au camping, (pensez à imprimer vos bons de séjours).

Les ouvertures de billetterie se feront chaque lundi soir à partir de 19h pour les vendredis suivants.

Bar et petite restauration sur place (pas de CB pour la partie restauration).

Les dimanches Guinguette (du 12 juillet au 23 août).

Spectacles à partir de 16h.

Les mercredis soirs (du 8 juillet au 26 août) Moules frites à volonté + concert live = 16 euros réservation obligatoire. .

Drapelle Camping O p’tit marais Vix 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 13 96 89 camping@optitmarais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Animated evenings, a world music atmosphere, at the water’s edge, in the heart of the Marais Poitevin!

L’événement Soirées apéro concerts O p’tit marais Vix a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin