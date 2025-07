SOIREES ASTRONOMIE LA TÊTE DANS LES ÉTOILES ! Olargues

Stade de Football Olargues Hérault

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Avis aux astromes en herbes et reveurs nocturnes, Embarquez pour un voyage inoubliable dans le ciel nocturne du Haut-Languedoc!

Avis aux astronomes en herbe et aux rêveurs nocturnes ! Embarquez pour un voyage inoubliable dans le ciel nocturne du Haut-Languedoc, guidés par les passionnés de notre club Caroux étoilé observation des astres à l’œil nu et au télescope, découverte des constellations… Un moment magique à ne pas manquer !

Prévoir chaussures de marches, vêtements chauds, jumelles, lampe de poche, plaid et/ou fauteuil si vous avez.

Inscription conseillée. Participation libre et bienvenue. Animé par Caroux étoilé, club astro de Cebenna. .

Stade de Football Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 88 00 cebenna@cebenna.org

