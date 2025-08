Soirées Astronomie Labastide-Marnhac

Soirées Astronomie

Labastide-Marnhac Lot

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03 22:00:00

2025-10-03 2025-11-07

Cycle de conférences sur l’astronomie, proposé en partenariat avec le Club d’Astronomie de Gigouzac et Carrefour des sciences et des arts. Des interventions passionnantes pour explorer notre place dans l’univers ou l’histoire des sciences.

– 03/10 à Labastide-Marnhac Comment avons-nous trouvé notre position dans la Voie lactée ?

– 07/11 à Pradines L’astronomie dans la Grèce antique .

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie

English :

Cycle of lectures on astronomy, offered in partnership with the Club d?Astronomie de Gigouzac and Carrefour des sciences et des arts. Exciting talks explore our place in the universe and the history of science.

German :

Vortragsreihe über Astronomie, die in Zusammenarbeit mit dem Club d’Astronomie de Gigouzac und Carrefour des sciences et des arts angeboten wird. Spannende Vorträge, die unseren Platz im Universum oder die Geschichte der Wissenschaft erforschen.

Italiano :

Una serie di conferenze sull’astronomia, offerte in collaborazione con il Club di Astronomia di Gigouzac e il Carrefour des sciences et des arts. Discorsi appassionanti che esplorano il nostro posto nell’universo e la storia della scienza.

Espanol :

Ciclo de conferencias sobre astronomía, ofrecido en colaboración con el Club de Astronomía de Gigouzac y el Carrefour des sciences et des arts. Charlas apasionantes sobre nuestro lugar en el universo y la historia de la ciencia.

