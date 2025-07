Soirées au Kiosque Place des Martyrs Salon-de-Provence

Soirées au Kiosque Place des Martyrs Salon-de-Provence vendredi 18 juillet 2025.

Soirées au Kiosque

Du 18/07 au 20/09/2025 le vendredi et samedi de 20h30 à 22h30. Place des Martyrs Kiosque Vincent Scotto Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18 20:30:00

fin : 2025-09-20 22:30:00

Date(s) :

2025-07-18

Profitez de la douceur des soirées salonaises pour faire quelques pas de danse ! Danseurs, de tous les niveaux, sont invités par les associations salonaises à faire bouger le Kiosque.

Vendredi 18 juillet

Soirée latino cubano avec Latino Mouv Fit N’Danse



Vendredi 25 juillet

Soirée latino rock avec Bouge tes pieds



Samedi 30 août

Soirée latino cubano avec Latino Mouv Fit N’Danse



Samedi 6 septembre

Soirée dansante avec Salon Danse



Samedi 13 septembre

Soirée latino cubano avec Latino Mouv Fit N’Danse



Samedi 20 septembre

Soirée latino rock avec Bouge tes pieds .

Place des Martyrs Kiosque Vincent Scotto Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 79 57 68

English :

Take advantage of salon’s balmy evenings to dance the night away! Dancers of all levels are invited by local associations to get the Kiosque moving.

German :

Nutzen Sie die lauen Abende in Salon für ein paar Tanzschritte! Tänzer aller Niveaus werden von den Vereinen aus Salon eingeladen, den Kiosk in Bewegung zu bringen.

Italiano :

Approfittate delle serate miti di Salon per ballare tutta la notte! Le associazioni locali invitano ballerini di tutti i livelli a far muovere il Chiosco.

Espanol :

Aprovecha las agradables tardes de Salón para bailar toda la noche Las asociaciones locales invitan a bailarines de todos los niveles para poner el Kiosco en movimiento.

L’événement Soirées au Kiosque Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme de Salon de Provence