Informations pratiques

Bernos-Beaulac

Soirées avec Nomade Handicap

Halte Nautique Bernos-Beaulac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

Retrouvez nous pour deux soirées festives et chaleureuses concerts live , tapas maison et boissons locales !!

Vendredi 18h Chips au galac , aka simon D / Aka dj mariage sav. Un tiny house live machine gras et sucré. 20h: Nezoak , Beat maker bordelais aux rythmes tropicaux d’Amérique latine. 22h: Kick & Flux, tournez avec eux les pages de leur prochaine aventure musicale entre catastrophe et haute tension pardon m’ssieur-dame !

Samedi: 18h: MK BIGLUMIER Rap espagnol. 20h: The Barbarian Junior Rap Afro beat tout droit de Burgos.22h: Kacid 23 Estilo Acid tekno mental de Catalunya

Stand enfant avec atelier organisé de 18h à 20h puis stand en autonomie.

L’association Nomade Handicap a été créée à Bernos Beaulac afin de proposer des séjours accompagnés pour des personnes en situation de handicap, l’inclusion, la bienveillance, le respect et l’entraide sont les valeurs portées. .

Halte Nautique Bernos-Beaulac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirées avec Nomade Handicap

L’événement Soirées avec Nomade Handicap Bernos-Beaulac a été mis à jour le 2026-07-23 par La Gironde du Sud