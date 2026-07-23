Soirées avec Nomade Handicap Bernos-Beaulac
vendredi 7 août 2026 · Bernos-Beaulac
Informations pratiques
Bernos-Beaulac
Soirées avec Nomade Handicap
Halte Nautique Bernos-Beaulac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-07
Retrouvez nous pour deux soirées festives et chaleureuses concerts live , tapas maison et boissons locales !!
Vendredi 18h Chips au galac , aka simon D / Aka dj mariage sav. Un tiny house live machine gras et sucré. 20h: Nezoak , Beat maker bordelais aux rythmes tropicaux d’Amérique latine. 22h: Kick & Flux, tournez avec eux les pages de leur prochaine aventure musicale entre catastrophe et haute tension pardon m’ssieur-dame !
Samedi: 18h: MK BIGLUMIER Rap espagnol. 20h: The Barbarian Junior Rap Afro beat tout droit de Burgos.22h: Kacid 23 Estilo Acid tekno mental de Catalunya
Stand enfant avec atelier organisé de 18h à 20h puis stand en autonomie.
L’association Nomade Handicap a été créée à Bernos Beaulac afin de proposer des séjours accompagnés pour des personnes en situation de handicap, l’inclusion, la bienveillance, le respect et l’entraide sont les valeurs portées. .
Halte Nautique Bernos-Beaulac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirées avec Nomade Handicap
L’événement Soirées avec Nomade Handicap Bernos-Beaulac a été mis à jour le 2026-07-23 par La Gironde du Sud
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