Soirées bar à vins au Château Lalande Labatut Château Lalande Labatut Sallebœuf

Soirées bar à vins au Château Lalande Labatut Château Lalande Labatut Sallebœuf vendredi 23 mai 2025.

Soirées bar à vins au Château Lalande Labatut

Château Lalande Labatut 38 Chemin de Labatut Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-05-23 2025-06-13 2025-06-27 2025-07-13 2025-07-25 2025-08-08 2025-09-12

Cette année encore, le Château Lalande Labatut ouvre son bar à vins éphémère le vendredi soir pour profiter de la douceur estivale. Rendez-vous lors de ces 7 soirées pour déguster les vins délicats de la propriété, accompagnés de produits locaux gourmands et toujours dans une ambiance conviviale. Un food-truck différent chaque semaine vous permet de vous restaurer. Une belle manière de débuter le week-end dans le vignoble de l’Entre-deux-Mers. Réservation d’une table recommandée pour les groupes de 6 personnes ou plus. Entrée libre. .

Château Lalande Labatut 38 Chemin de Labatut Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 23 18 tourisme@vignobles-falxa.fr

English : Soirées bar à vins au Château Lalande Labatut

German : Soirées bar à vins au Château Lalande Labatut

Italiano :

Espanol : Soirées bar à vins au Château Lalande Labatut

L’événement Soirées bar à vins au Château Lalande Labatut Sallebœuf a été mis à jour le 2025-08-28 par OT de l’Entre-deux-Mers