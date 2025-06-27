SOIRÉES BBQ LE BOUDOIR MONTPELLIÉRAIN Montpellier

SOIRÉES BBQ LE BOUDOIR MONTPELLIÉRAIN

190 Rue d’Argencourt Montpellier Hérault

Début : 2025-06-27

fin : 2025-08-29

2025-06-27 2025-07-04 2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29

Dès le vendredi 27 juin, retrouvez l’ambiance estivale du Boudoir Montpelliérain avec nos BBQ Party. Chaque semaine, savourez une sélection de viandes grillées, de légumes de saison et de garnitures gourmandes dans une atmosphère conviviale en plein air.

Tous les vendredis soir de juillet et août, venez partager un moment festif autour du barbecue, à deux pas de la piscine, sur notre terrasse illuminé.

Le menu

38 € / pers + 1 Spritz Offert .

190 Rue d’Argencourt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 72 22 22

From Friday June 27, enjoy the summer atmosphere of Le Boudoir Montpellierrain with our BBQ Parties. Each week, enjoy a selection of grilled meats, seasonal vegetables and gourmet garnishes in a convivial outdoor atmosphere.

Ab Freitag, dem 27. Juni, können Sie die sommerliche Atmosphäre des Boudoir Montpellier mit unseren BBQ-Partys wiederentdecken. Genießen Sie jede Woche eine Auswahl an gegrilltem Fleisch, Gemüse der Saison und leckeren Beilagen in einer gemütlichen Atmosphäre im Freien.

Da venerdì 27 giugno, preparatevi all’atmosfera estiva del Boudoir Montpellierrain con i nostri BBQ Party. Ogni settimana potrete gustare una selezione di carni alla griglia, verdure di stagione e contorni gourmet in un’atmosfera amichevole all’aperto.

A partir del viernes 27 de junio, prepárese para el ambiente veraniego en Le Boudoir Montpellierrain con nuestras Fiestas Barbacoa. Cada semana, disfrute de una selección de carnes a la parrilla, verduras de temporada y guarniciones gourmet en un agradable ambiente al aire libre.

L’événement SOIRÉES BBQ LE BOUDOIR MONTPELLIÉRAIN Montpellier a été mis à jour le 2025-08-15 par 34 OT MONTPELLIER