Soirées brame du cerf Brienon-sur-Armançon

Ferme de Saint Loup (les Cerfs de Bourgogne) Brienon-sur-Armançon Yonne

Tarif : 45 EUR

Début : 2025-10-11 17:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-11 2025-10-18

Les Cerfs de Bourgogne organisent chaque année 2 soirées « brame du cerf » au début de l’automne. Après un passionnant exposé sur le cycle de vie des cerfs et l’histoire de la ferme, vous pourrez les observer et entendre le fameux brame. La soirée se termine ensuite par un repas fermier avec au menu les produits de l’élevage. L’occasion d’observer ces animaux de près, et de passer une soirée conviviale et unique en son genre. Réservation obligatoire. .

Ferme de Saint Loup (les Cerfs de Bourgogne) Brienon-sur-Armançon 89210 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 08 16 51 lescerfsdebourgogne@orange.fr

