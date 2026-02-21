Soirées Cabaret Salle des fêtes Landrais

Soirées Cabaret

Salle des fêtes Place de la mairie Landrais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-22 2026-03-27 2026-03-28

Venez découvrir le spectacle cabaret de l’Amicale de Landrais sur le thème L’Amicale fait son tour de France

Sous réservation.

.

Salle des fêtes Place de la mairie Landrais 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 48 98 41

English :

Come and discover the cabaret show of the Amicale de Landrais on the theme L’Amicale fait son tour de France

Under reservation.

