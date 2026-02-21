Soirées Cabaret Salle des fêtes Landrais
Soirées Cabaret Salle des fêtes Landrais samedi 21 mars 2026.
Soirées Cabaret
Salle des fêtes Place de la mairie Landrais Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-21 2026-03-22 2026-03-27 2026-03-28
Venez découvrir le spectacle cabaret de l’Amicale de Landrais sur le thème L’Amicale fait son tour de France
Sous réservation.
.
Salle des fêtes Place de la mairie Landrais 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 48 98 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the cabaret show of the Amicale de Landrais on the theme L’Amicale fait son tour de France
Under reservation.
L’événement Soirées Cabaret Landrais a été mis à jour le 2026-02-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin