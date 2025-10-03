Soirées Cabaret Salle polyvalente Saint-Martial-de-Gimel

Soirées Cabaret Salle polyvalente Saint-Martial-de-Gimel vendredi 3 octobre 2025.

Soirées Cabaret

Salle polyvalente Le Bourg Saint-Martial-de-Gimel Corrèze

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-03

Le cabaret de Saint-Martial-de-Gimel fait son grand retour pour deux soirées placées sous le signe de la solidarité. Le public est invité à partager un moment unique mêlant musique, chanson, danse, humour et fantaisie. Fidèles à l’esprit de cet événement, des artistes talentueux et généreux ont répondu présents pour offrir un spectacle divertissant et chaleureux. Nous les remercions sincèrement pour leur engagement et leur enthousiasme. Cette manifestation reste avant tout un rendez-vous convivial, où chacun se retrouve pour soutenir une belle cause l’intégralité des bénéfices sera reversée au Comité de la Corrèze de la Ligue contre le cancer Entrée 15 € Réservation avant le 24 septembre Nous vous attendons nombreux pour partager ces deux soirées qui promettent rires, émotions et solidarité. .

Salle polyvalente Le Bourg Saint-Martial-de-Gimel 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 67 65 communication19@ligue-cancer.net

