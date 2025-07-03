SOIRÉES CAMARGUAISES D’ÉTÉ LES JEUDIS AU DOMAINE DE FANGOUSE Lattes

SOIRÉES CAMARGUAISES D’ÉTÉ LES JEUDIS AU DOMAINE DE FANGOUSE

Route de Fangouse Lattes Hérault

Début : 2025-07-03

fin : 2025-08-14

2025-07-03 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21

Avec son élevage de chevaux et taureaux Camargue, la manade est présente lors de nombreuses manifestations taurines de la région.

Le domaine propose aussi en circuit court des produits tels que de la viande de taureau mais aussi des terrines. Fangouse se démarque également par son lieu donnant une vue imprenable sur l’étang du Méjean, Palavas-les-Flots et la côte méditerranéenne.

Animations

– Immersion dans les traditions camarguaises

– Démonstrations équestres et taurines

– Menu gardians (gastronomie locale)

– Ambiance Gypsi avec musique live pour vous faire danser

Soirée de 19h à 23h Tous les jeudis, du 3 juillet au 26 août 2025

Sur réservation en ligne .

Route de Fangouse Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 37 95 04 51 domainedefangouse@gmail.com

English :

With its breeding of Camargue horses and bulls, the manade is present at many of the region’s bullfighting events.

The estate also sells bull meat and terrines on the local market. Fangouse also stands out for its location overlooking the Etang du Méjean, Palavas-les-Flots and the Mediterranean coast.

German :

Mit ihrer Zucht von Camargue-Pferden und -Stieren ist die Manade bei zahlreichen Stierkampfveranstaltungen in der Region vertreten.

Die Domäne bietet auch Produkte wie Stierfleisch, aber auch Terrinen in kurzen Vertriebswegen an. Fangouse zeichnet sich außerdem durch seine Lage aus, die einen atemberaubenden Blick auf den Étang du Méjean, Palavas-les-Flots und die Mittelmeerküste bietet.

Italiano :

Con il suo allevamento di cavalli e tori della Camargue, la manade è presente in molti eventi di corrida della regione.

La tenuta vende anche prodotti come carne di toro e terrine. Fangouse si distingue anche per la sua posizione, con una vista mozzafiato sull’Etang du Méjean, Palavas-les-Flots e la costa mediterranea.

Espanol :

Con su ganadería de caballos y toros de Camarga, la manada está presente en muchas de las corridas de toros de la región.

La finca también vende productos como carne de toro y terrinas. Fangouse también destaca por su ubicación, con una vista impresionante sobre el Etang du Méjean, Palavas-les-Flots y la costa mediterránea.

