Soirées carnavalesques

1 rue de l’Abbé Rappine Longeville-lès-Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-02-13 16:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14

Nie Genug Club organise ces soirées carnavalesques.

Retrouvez le vendredi 13 février, une soirée animée par Jacky Melody.

Le samedi de 14h à 17h Carnaval des enfants. De 20h à 2h30, carnaval avec l’animation assurée par AF Animation.

Entrée gratuite. Concours de déguisement.

Restauration sur place !Tout public

15 .

1 rue de l’Abbé Rappine Longeville-lès-Saint-Avold 57740 Moselle Grand Est +33 6 22 32 54 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nie Genug Club organizes these carnival evenings.

On Friday February 13, an evening with Jacky Melody.

Saturday, 2pm to 5pm: Children’s Carnival. From 8 p.m. to 2:30 a.m., carnival entertainment by AF Animation.

Free admission. Costume contest.

Catering on site!

L’événement Soirées carnavalesques Longeville-lès-Saint-Avold a été mis à jour le 2026-01-19 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE