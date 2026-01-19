Soirées carnavalesques Longeville-lès-Saint-Avold
Soirées carnavalesques Longeville-lès-Saint-Avold vendredi 13 février 2026.
Soirées carnavalesques
1 rue de l’Abbé Rappine Longeville-lès-Saint-Avold Moselle
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Vendredi 2026-02-13 16:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-14
Nie Genug Club organise ces soirées carnavalesques.
Retrouvez le vendredi 13 février, une soirée animée par Jacky Melody.
Le samedi de 14h à 17h Carnaval des enfants. De 20h à 2h30, carnaval avec l’animation assurée par AF Animation.
Entrée gratuite. Concours de déguisement.
Restauration sur place !Tout public
15 .
1 rue de l’Abbé Rappine Longeville-lès-Saint-Avold 57740 Moselle Grand Est +33 6 22 32 54 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nie Genug Club organizes these carnival evenings.
On Friday February 13, an evening with Jacky Melody.
Saturday, 2pm to 5pm: Children’s Carnival. From 8 p.m. to 2:30 a.m., carnival entertainment by AF Animation.
Free admission. Costume contest.
Catering on site!
L’événement Soirées carnavalesques Longeville-lès-Saint-Avold a été mis à jour le 2026-01-19 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE