Soirées chantées Lévignac-de-Guyenne

Salle mairie Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-10 2025-10-31 2025-11-14 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-19
Soirées chantées. Votre voix, un soin sonore, une réelle source d’énergie. Chants courts et intuitifs, bienvenues dans l’expérience avec Isabelle Sagnette musicothérapeute. .
Salle mairie Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 00 40 08
