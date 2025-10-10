Soirées chantées Lévignac-de-Guyenne

Soirées chantées Lévignac-de-Guyenne vendredi 10 octobre 2025.

Soirées chantées

Salle mairie Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-10 2025-10-31 2025-11-14 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-19

Soirées chantées. Votre voix, un soin sonore, une réelle source d’énergie. Chants courts et intuitifs, bienvenues dans l’expérience avec Isabelle Sagnette musicothérapeute. .

Salle mairie Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 00 40 08

English : Soirées chantées

German : Soirées chantées

Italiano :

Espanol : Soirées chantées

L’événement Soirées chantées Lévignac-de-Guyenne a été mis à jour le 2025-10-03 par OT du Pays de Duras CDT47