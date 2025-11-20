Soirées ciné-débat Les rendez-vous garonne vivante Bruch
Soirées ciné-débat Les rendez-vous garonne vivante Bruch jeudi 20 novembre 2025.
Soirées ciné-débat Les rendez-vous garonne vivante
Caillaouet Bruch Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04
La fédération départementale de la pêche vous invite à ses soirées ciné-débat organisées à la maison de la pêche et de la nature de Bruch.
Avec en première partie de soirée, la projection d’un film sur les thèmes de l’eau et de la pêche suivi d’un apéro-débat proposant au public de discuter avec les intervenants.
Programme
– Le Jeudi 20 Novembre Film La rivière (52 min) de Robert Luquès.
– Le Jeudi 27 Novembre Film Sauvons nos rivières (60 min) de la FNPF
– Le Jeudi 04 Décembre Film Qui menace la grande alose ? (52 min) de Laurent Philton.
Sur réservation par téléphone ou e-mail. .
Caillaouet Bruch 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 65 63 54 federation.peche.47@wanadoo.fr
