Soirées Cinéma du Poète Ferrailleur Poète Ferrailleur Lizio

Soirées Cinéma du Poète Ferrailleur Poète Ferrailleur Lizio jeudi 24 juillet 2025.

Soirées Cinéma du Poète Ferrailleur

Poète Ferrailleur La Ville Stéphant Lizio Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 20:30:00

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Projection des deux films sur l’univers du Poète Ferrailleur: « J’demande pas la lune » et « Heureux les fêlés » lors des Soirées Cinéma au Poète Ferrailleur.

« J’demande pas la lune »: les jeudis 10 et 24/07, 07/08 et 21/08

« Heureux les fêlés »: les jeudis 17 et 31/07, 14/08 et 28/08

Sur réservation Les jeudis de l’été à 20h30

Possibilité de réserver un repas (15€ sur réservation) servi à 19h30 .

Poète Ferrailleur La Ville Stéphant Lizio 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 97 94

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirées Cinéma du Poète Ferrailleur Lizio a été mis à jour le 2025-07-19 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande